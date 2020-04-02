«Рекламщики помогают Украине»: Медиков Донетчины обеспечили защитными масками-экранами (Фото)

Сегодня, 2 апреля, медики Донецкой области получили защитные экраны от рекламщиков Украины. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», акцию помощи по всей Украине инициировало сообщество «Реальные рекламисты». В частности, защитные экраны для Донецкой области изготавливает рекламно-полиграфический центр «CMYK», который работает в Славянске.

«Когда в стране сложилась такая ситуация с коронавирусом, мы в соцсети создали группу "Рекламщики помогают Украине", в которой объединились все желающие помочь. Одно из направлений помощи – рекламщики распределяют бесплатно маски по своим регионам. Например, Луцк, Киев, Ровно, Одесса, Николаев, Харьков и других городах. В каждом городе – кто сколько может», – рассказал руководитель РПЦ «ЦMИK» Денис Пидченко.

Денис Пидченко

Так, сегодня в рамках акции станция скорой медицинской помощи Славянска получила 80 масок-экранов, а завтра 100 таких же защитных изделий передадут Департаменту здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Эти защитные экраны предназначены для бригад быстрого реагирования. «Они используются в комплекте с обычными медицинскими масками, которые закрывают рот и нос носителя. Наш экран надевается поверх защитного костюма и респиратора, и если пациент, например, чихнет, то он защитит лицо медика. В том числе глаза врача – это та область, которая оставалась ранее открытой», – пояснил Пидченко.

Экран изготовлен из высокостойкого оргстекла, которое можно обрабатывать спиртом, химрастворами. «Это тот материал, который используют при изготовлении зарубежных аналогов. Иностранные экраны стоят от 170 грн. Мы же добились снижения себестоимости до 60 грн – изготавливаем из таких же материалов, только более упрощенный вариант. Бесплатно раздаем то количество, которое можем. Но мы готовы и продавать экраны по себестоимости, за 60 грн, ведь нам же нужно обеспечить заработную плату сотрудникам, сохранить рабочие места», – продолжил полиграфист.

На Славянской станции скорой медицинской помощи работает 9 бригад. «Мы обеспечены всем необходимым для работы, но потребности всегда есть, потому что средств индивидуальной защиты всегда нужны. Мы не знаем, как будут дальше развиваться события с коронавирусом, поэтому средства индивидуальной защиты лишними никогда не будут», – сказала заведующая станцией Елена Малюченко.

Она добавила, что у врачей были защитные экраны, но одноразовые, тонкие. «А этот экран просто великолепен, т. к. защищает лицо врача со всех сторон», – говорит медик.

Елена Малюченко

За помощью к рекламистам обращаются не только медики. «Например, Управление Верховного комиссараООН просит нас снабдить их 120 масками. У них много волонтеров, которые работают на линии разграничения, в "серой зоне", доставляют людям продуктовые наборы, пенсии, лекарства», – завершил Денис Пидченко.