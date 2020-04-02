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Донетчина: Пограничники обнаружили в Азовском море 4,5 км запрещенных рыболовных сетей

02.04.20 19:27
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

В Донецкой области военные Донецкого пограничного отряда во время патрулирования акватории Азовского моря в течение марта обнаружили и изъяли 4,5 км сетей, которые использовались для незаконного лова рыбы. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба погранотряда.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда в ходе патрулирования катерами акватории Азовского моря продолжают изымать из воды запрещенные орудия лова. Безответственные "рыболовы" оставляют их на долгий срок и не особо беспокоятся, что в них запутывается и гибнет малек рыбы. Километры таких сетей всего за месяц в состоянии наделать много беды природному миру Украины», – сказано в сообщении.

Так, вчера пограничники передали представителю территориального подразделения Государственной налоговой службы около 70 сетей общей длиной в 4,5 км. Таким стал «улов» пограничных патрулей только за март этого года.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Пограничники обратились к гражданам с напоминанием о необходимости соблюдения правил рыболовства и ответственности, которая наступает за нарушение природоохранного законодательства.

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