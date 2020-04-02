На Донетчине полиция составила более 200 админпротоколов за нарушение карантина

В Донецкой области полицейские составили 207 админпротоколов за нарушение правил карантина. Суд уже привлек к ответственности первых 4-х нарушителей. На субъектов хозяйствования, которые вопреки закону и предупреждению полиции, не ограничили свою работу, наложены штрафы на общую сумму более 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что ежедневно публичную безопасность и общественный порядок в условиях карантина обеспечивают более 1 тыс. правоохранителей. В состав нарядов вошли полицейские, военнослужащие Нацгвардии, спасатели, медики, представители Госпотребслужбы, члены общественных формирований.

На 5 блокпостах полиция из состава Объединенных сил осуществляет температурный скрининг и временные ограничения въезда-выезда в Донецкую область.

«Полицейские выполняют задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В результате превентивных мер зафиксированы 207 нарушений правил карантина людей (ст. 44-3 КУоАП). В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Уже есть первые судебные решения в отношении лиц, которые проигнорировали требования закона. Четверо субъектов хозяйствования в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке и Марьинском районе оштрафованы на общую сумму 102 тыс. грн. Большинство из них осуществляли торговлю непродовольственными товарами, чем нарушили санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина», – отметили в полиции.

Также сообщается, что полицейские продолжают профилактическую работу с гражданами, во время которой информируют о необходимости соблюдения карантинных мероприятий. Под особым вниманием полиции – люди, вернувшиеся из-за границы.

«Таких в Донецкой области – более 600, все подписали соглашение о самоизоляции», – подчеркнули в пресс-службе.