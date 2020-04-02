Храмы на Донетчине в связи с карантином закрываться не будут, – Кириленко

Религиозные конфессии в Донецкой области в условиях карантина проводят деятельность в соответствии с установленными ограничениями, но храмы не закрываются. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Всем прихожанам сообщено об онлайн-режиме проведения богослужений, о том, что больше 10-ти человек не могут собираться. Но храмы свои двери не закрывают. Люди могут прийти по своим потребностям, не на службу. Храмы закрываться не будут», – отметил Кириленко.

Он добавил, что на встрече в Донецкой ОГА представителям всех религиозных конфессий сообщили о необходимости соблюдения установленных правил, в частности, о невозможности скопления людей больше 10 человек.

«И это было сообщено не только облгосадминистрацией, но и президент Украины встречался с представителями религиозных конфессий в Киеве, им была доведена эта информация, на местах ее также получили», – сказал Кириленко.

Кроме того, он отметил, что на сегодня информации о нарушениях правил карантина религиозными организациями Донетчины от полиции не поступало, протоколы не составлялись.