В больнице в Рубежном один инфекционист: На Луганщине критически не хватает врачей

Мониторинговая группа благотворительного фонда «Восток SOS» посетила 11 медучреждений в различных городах на Луганщине, где выяснилась критическая нехватка медицинских работников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 апреля, в ходе презентации результатов мониторингового отчета «Стабильно тяжелое состояние подготовки медицинских учреждений Луганской области к эпидемии COVID-19» рассказал участник мониторинговой группы Даниил Попков.

«Первая проблема, с которой мы столкнулись, это была критическая нехватка медицинских работников. Сейчас больницы обеспечены кадрами в среднем не более чем на 60%», – сообщил Попков и добавил, что чем ближе к линии разграничения находится больница, тем этот показатель меньше.

Участник мониторинговой группы привел в пример больницу в Рубежном, где инфекционист лишь один. Это при том, что больница считается опорной. По словам главврача, им необходимо как минимум еще 3 врача.

Осложняет ситуацию и возраст медработников. «Сейчас самому старшему профильному врачу в Луганской области 72 года. Это означает, что врачи, которые должны принимать и лечить людей с подозрением на коронавирус, находятся в категории риска», – рассказал Попков.

При этом, по его словам, областные власти озвучивают намерение привлечь дополнительных людей, но пока не ясно, как это будет осуществлено. И сейчас врачей уже критически не хватает.