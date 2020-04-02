Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 41 человека

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) украинскими пограничниками обеспечен пропуск 41 человека. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ведомстве напоминают, что в районе операции Объединенных сил (ООС) продолжают действовать временные ограничения относительно пересечения линии разграничения. «Учитывая многочисленные обращения граждан и наличие документально подтвержденных обстоятельств, командующим Объединенных сил было принято решение о пропуске 41 гражданина через линию разграничения в контрольном пункте "Станица Луганская"», – говорится в сообщении.

Так, в течение вчерашнего дня 27 граждан последовали на временно неподконтрольную территорию Украины, а 14 пересекли линию разграничения в сторону контролируемой территории.

«Также следует отметить, что существовали определенные риски при пересечении линии разграничения в сторону временно оккупированного Луганска. Лишь накануне пророссийские боевики блокировали въезд и заставили возвращаться 7 граждан, среди которых была беременная женщина и малолетний ребенок. Тогда пограничниками, учитывая наступления темноты, было оперативно обеспечено их возвращение на контролируемую территорию. Соответственно правоохранители были готовы к такому развитию событий и вчера. На этот раз возвращать граждан из так называемой "серой зоны" не пришлось», – добавили в пресс-службе.

Пограничники советуют не подвергать себя и своих близких опасности. Гражданам рекомендуем воздержаться от пересечения линии разграничения на время действия таких ограничений.

Напомним, что вчера, 1 апреля, около 40 жителей неподконтрольной украинским властям части Луганщины ожидали в Станице Луганской возможности пересечь линию разграничения.

Как сообщалось ранее, с 22 марта в районе проведения Операции объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Также сообщалось, что КПВВ в Донецкой и Луганской областях продолжают функционировать с украинской стороны в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств, после вступления в действие распоряжения командующего Объединенных сил, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, временно прекращается пропуск через линию разграничения.