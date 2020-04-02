На Донетчине больше всего нарушений карантина связано с торговлей на рынках и улицах, – полиция

За время карантина в полицию Донецкой области поступило более 1 тыс. сообщений, связанных с нарушением ограничений и карантинных мероприятий. Почти четверть из них касаются торговли на рынках и улицах. Об этом сообщил помощник начальника полиции Донецкой области Олег Ягольник на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В период карантина в полицию Донетчины поступило 1025 сообщений о нарушениях ограничений, в том числе: 185 из них – о нарушении правил карантина людей, 89 – о скоплении людей, 86 касаются функционирования учреждений, 252 – об осуществлении торговли на рынках и улицах», – уточнил Ягольник.

Он также добавил, что было зафиксировано 9 случаев блокирования транспорта и 27 случаев нарушения правил перевозки.

Олег Ягольник также сообщил, что всего полицией Донетчины составлено более 200 административных протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно нарушения карантина людей.

«Субъектами нарушений относительно карантина людей, которые привлекаются к административной ответственности, являются: руководители предприятий – 23, руководители учреждений торговли и питания – 18, работники предприятий, учреждений, организаций – 140, водители транспортных средств – 21 и другие физические лица – 3», – перечислил помощник начальника полиции Донетчины.

Напомним, в Донецкой области полицейские составили 207 админпротоколов за нарушение правил карантина. Суд уже привлек к ответственности первых 4-х нарушителей. На субъектов хозяйствования, которые вопреки закону и предупреждению полиции, не ограничили свою работу, наложены штрафы на общую сумму более 100 тыс. грн.