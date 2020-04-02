На Донетчине задержали грузовик с контрафактным алкоголем

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) правоохранители задержали грузовик с контрафактным алкоголем. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центра штаба ООС.

Сообщается, что правоохранители блокировали попытку поставки алкоголя в район проведения ООС.

«На блокпосту "Долина", который расположен на границе Харьковской и Донецкой областей, правоохранители задержали грузовой автомобиль, в котором было 12 600 бутылок водочных и коньячных напитков с признаками фальсификации. Вся партия подакцизных товаров на ориентировочную сумму 1,3 млн грн описана и изъята из незаконного оборота», – отметили в пресс-службе.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Донецкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

«Всего в марте текущего года в районе ООС сотрудниками ГФС составлены 169 протоколов об административных правонарушениях. Также, за прошлый месяц изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму более 46 млн грн, в том числе денежные средства в размере 15 млн 146 тыс. грн. По фактам нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, а именно предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов без государственной регистрации, в отношении граждан составлены 57 протоколов об административных правонарушениях. Изъяты 62 автомобиля на общую сумму более 20 млн грн», – отметили в пресс-центре ООС.