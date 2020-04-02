На Луганщине разоблачили жителя Константиновки, который участвовал в НВФ «Призрак»

В Луганской области правоохранители обнаружили бывшего бойца незаконного вооруженного формирования НВФ «Призрак» и сделанный им схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 2 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Так, оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ в ходе проведения оперативных мероприятий разоблачили 43-летнего жителя Константиновки (Донецкая обл.), который в 2014 году участвовал в составе НВФ, действовавшего на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в батальоне «Призрак» под руководством Мозгового.

«Во время проведения следователями Следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры первоочередных следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по статье 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", мужчина рассказал о том, что он во время боевых действий в 2014 году сделал схрон с оружием и боеприпасами», – написала Погукай.

Тайник был обнаружен в поле возле села Белая Гора (Попаснянский р-н, Луганская обл.). Из него правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.