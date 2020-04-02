От этого оборудования зависит жизнь: Врачи Полтавщины получили высококлассный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Полтавская областная инфекционная больница на передовой борьбы с коронавирусом. Вместе с сотнями других медучреждений Украины она была отобрана для приема больных, инфицированных COVID-19. Здесь оборудованы специальные боксы для оказания неотложной помощи. В одном из них недавно появился высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких шведского производства от Фонда Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Такие аппараты предназначены для того, чтобы быстро подать кислород в легкие больного, и он не утратил никаких жизненно важных функций. От этого аппарата фактически зависит жизнь пациентов», – говорит Людмила Калиниченко, врач-инфекционист Полтавской областной инфекционной больницы.

Ее коллега Сергей Ковтун, заведующий отделением интенсивной терапии, добавляет, что лечение осложнений от коронавируса в принципе невозможно без ИВЛ: «Этим аппаратом можно проводить неинвазивную вентиляцию легких. Когда больной в маске, которая плотно прилегает к лицу, и подается поток кислорода. Очень благодарим Фонд Рината Ахметова за такой подарок».

Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

В ближайшее время в государственные больницы будут переданы более 200 аппаратов ИВЛ и 320 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Тогда было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы. Один из них отправился как раз в Полтавскую областную инфекционную больницу. Другие аппараты установлены в Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названых больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ.

Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательный сериал для педагогов «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Он позволяет освоить все доступные алгоритмы, которые помогут выстроить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина. Цикл видеокурсов размещен на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала Украина – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман.