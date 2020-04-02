В «Л-ДНР» сообщили фамилии людей, которых готовы обменять

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса «уполномоченные по правам человека» «ДНР» и «ЛНР» Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен, сообщает « Радио Свобода ».

Со стороны «ДНР» список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны «ЛНР» список следующий:

Желдак В. А.;

Можаев В. В.;

Мироныч С. В;.

Полозов Н. Н.;

Попова А. А.;

Русинов С.В.;

Сливка И. Д.;

Сливка А. Д.;

Табачный А. Е.;

Штиль А. П.;

Яковенко А. А.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак 31 марта заявил, что обмен пленными может произойти в ближайшие две недели, однако этот процесс осложняется массовым распространением коронавируса COVID-19.