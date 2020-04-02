В «Л-ДНР» сообщили фамилии людей, которых готовы обменять

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса «уполномоченные по правам человека» «ДНР» и «ЛНР» Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен, сообщает «Радио Свобода».
Со стороны «ДНР» список выглядит так:
- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
Со стороны «ЛНР» список следующий:
- Желдак В. А.;
- Можаев В. В.;
- Мироныч С. В;.
- Полозов Н. Н.;
- Попова А. А.;
- Русинов С.В.;
- Сливка И. Д.;
- Сливка А. Д.;
- Табачный А. Е.;
- Штиль А. П.;
- Яковенко А. А.
Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак 31 марта заявил, что обмен пленными может произойти в ближайшие две недели, однако этот процесс осложняется массовым распространением коронавируса COVID-19.