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В «Л-ДНР» сообщили фамилии людей, которых готовы обменять

02.04.20 16:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса «уполномоченные по правам человека» «ДНР» и «ЛНР» Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен, сообщает «Радио Свобода».

Со стороны «ДНР» список выглядит так:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны «ЛНР» список следующий:

  • Желдак В. А.;
  • Можаев В. В.;
  • Мироныч С. В;.
  • Полозов Н. Н.;
  • Попова А. А.;
  • Русинов С.В.;
  • Сливка И. Д.;
  • Сливка А. Д.;
  • Табачный А. Е.;
  • Штиль А. П.;
  • Яковенко А. А.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак 31 марта заявил, что обмен пленными может произойти в ближайшие две недели, однако этот процесс осложняется массовым распространением коронавируса COVID-19.

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