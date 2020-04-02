В режиме «Красный»: В полиции Донетчины рассказали, сколько людей не пропустили в область

С начала введения режима «Красный» и ограничений на въезд в Донецкую область полиция не разрешила въезд в регион более 2 тыс. чел. со стороны других областей. Об этом рассказал помощник начальника полиции Донецкой области Олег Ягольник на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что на территории Донетчины расположено 16 стационарных и 18 мобильных блокпостов полиции. В том числе на границах региона с другими областями действуют 5 стационарных и 12 мобильных блокпостов. Режим «Красный», который предусматривает запрет на въезд в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, был введен с 28 марта.

«Со стороны других областей за время введения режима «Красный» на Донетчину проследовало 5244 транспортных средства и осуществлен выезд 7267 чел. Вернули обратно 1023 чел. из других регионов, которые не имели оснований для въезда на территорию области, и 597 транспортных средств. Не разрешен въезд в Донецкую область: 2379 чел. и 1374 транспортных средства», – уточнил Ягольник.

Помощник начальника полиции Донетчины также добавил, что на 5-ти стационарных блокпостах, расположенных на транспортных коридорах, соединяющих область с соседними регионами, с 25 марта проводится температурный скрининг. За это время скрининг провели 1822 чел. У нескольких человек была выявлена незначительно повышенная температура, им вручили памятку о порядке действий и обращении в медучреждения.