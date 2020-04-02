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Из-за ситуации с COVID-19: В «ДНР» перенесли старт курортного сезона на 1 июля

02.04.20 16:50
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области отложили открытие курортного сезона из-за ситуации с COVID-19.

«С целью недопущения массового распространения коронавирусной инфекции, начало курортного сезона переносится ориентировочно на 1 июля 2020 года. Дата не окончательная, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации», – сказано в заявлении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, размещенном местными интернет-ресурсами.

В штабе заверили, что в «ДНР» принимают все необходимые меры для предупреждения массового заражения.

Напомним, что в «ДНР» состояние 2-х человек, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, – удовлетворительное.

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