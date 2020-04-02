Отмена ВНО недопустима, – Минобразования

Информация о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмене ВНО является фейком, который сейчас активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщила пресс-служба МОН.

«2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования. Представители МОН неоднократно подчеркивали, что к 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания. Поэтому отмена ВНО – недопустима», – резюмируется в сообщении.

В МОН призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к исполняющему обязанности министра образования и науки Украины Любомире Мандзий с целью защиты права на образование детей, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей и аннексированной Автономной Республики Крым.