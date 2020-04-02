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В Пенсионном фонде Украины рассказали о выплате пенсий за апрель

02.04.20 18:24

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных выплат за апрель. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что на пенсионные выплаты уже направлено 159,6 млрд грн. Финансирование проходит согласно утвержденному графику.

Кроме того, в ПФУ обратились к пенсионерам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную для каждого пенсионера дату в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой», – сказано в сообщении.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает проведение перерасчета пенсий, ежемесячную доплату для пенсионеров, которые старше 80 лет, на 500 грн, начиная с 1 апреля этого года. Документ также предусматривает единовременное пособие в размере 1 тыс. грн для украинцев, пенсии которых меньше 5 тыс. грн.

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