Зеленский заявил о проверках больниц на счет получения спецсредств против COVID-19

Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо. Об этом сегодня, 2 апреля, шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба президента.

«К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы насчет того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены», – сказал Владимир Зеленский.

На совещании также сообщили, что в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, из них за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев. Из 20 погибших украинцев почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др.

«Необходимо постоянно говорить о группах риска и делать акцент на том, что мы все – и власть, и общество – должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Надо постоянно обращать на это внимание», – отметил президент.

Также было отмечено, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Незначительное повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

На совещании было решено провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.

Дополнительно шла речь о координации взаимной медицинской помощи с Италией.

Как сообщалось ранее, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.