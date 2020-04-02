В главном управлении ПФУ Донетчины разъяснили изменения в апрельских пенсиях

Управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области работают в штатном режиме. Обеспечивается полное и своевременное выполнение функций по начислению, перерасчету, выплате пенсий и других возложенных задач. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Также она разъяснила изменения в апрельских пенсионных выплатах.

Проведенный автоматический перерасчет пенсии в соответствии со статьей 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» охватывает следующие категории пенсионеров:

пенсионеры, которые продолжали работать и по состоянию на 1.03.2020 получили не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии;

работающие пенсионеры, которые по состоянию на 1.03.2020 получили менее 24 месяцев страхового стажа и после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло два года со дня обращения.

С 1 апреля 2020 года указанным категориям пенсионеров выплата будет осуществляться в новом размере. «Следующие этапы перерасчетов будем комментировать в дальнейшем отдельно. Обращаю внимание пенсионеров, что перерасчет пенсии осуществлен в автоматическом режиме, который не предусматривает необходимости лично приходить в управления Фонда», – отметила Рад.

По ее словам, ГУ ПФУ области финансирование пенсионных выплат осуществляется в установленный законом срок в соответствии с утвержденными графиками. Учреждения банков и предприятия почтовой связи также работают в штатном режиме и проводят зачисления на счета пенсионеров и выплату пенсий в соответствии с утвержденным графикам выплаты.

Наталия Рад акцентировала, что органы Фонда области готовы предоставлять все услуги по пенсионному обеспечению без посещения управления гражданами. Так что с целью сохранения здоровья жителей области и обеспечения противодействия распространению коронавируса жителям области предлагается воспользоваться возможностью решать пенсионные вопросы в дистанционной форме с помощью электронных сервисов ПФУ, а именно:

подать заявление на назначение/перерасчет пенсий «В одно касание»;

получить справки ОК-5, ОК-7, о размере пенсии, выплаченной заработной плате, уплаченных страховых взносах, приобретенном страховом стаже (юридическая сила документов подтверждается сканированием QR-кода);

проверить сведения о трудовой деятельности – «Электронная трудовая книжка»;

рассчитать размер будущей пенсии – «Пенсионный калькулятор»;

активизировать услугу SMS-информирования;

подать жалобу, заявление, предложение;

другие услуги.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление, которое предусматривает проведение перерасчета пенсий, ежемесячную доплату для пенсионеров, которые старше 80 лет, на 500 грн, начиная с 1 апреля этого года. Документ также предусматривает единовременное пособие в размере 1 тыс. грн для украинцев, пенсии которых меньше 5 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Краматорске в управлении ПФУ в условиях действия карантина большинство услуг предоставляется сейчас дистанционно, без необходимости непосредственного посещения управления Фонда.