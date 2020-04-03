В 20 километрах от линии фронта: С введением карантина жизнь Курахово резко изменилась (Фото)

От Курахово до линии разграничения – 20 минут езды на автомобиле. Поэтому до карантина сюда часто приезжали пенсионеры из Донецка, Макеевки, чтобы снять деньги в банкомате, переоформить выплаты и купить продукты в местном «АТБ» или на рынке. Основной приметой последних 6-ти лет стали очереди у «Ощадбанка», на рынке и автостанции. Но с введением «антиконаровирусного» карантина жизнь города за 45 км от неподконтрольного Донецка резко изменилась.

Возле «Ощадбанка». До карантина людей было намного больше

Во время карантина в Курахово опустели наиболее людные места. В первую очередь местный рынок, который не работает уже больше 10 дней. Сразу закрылись торговые точки, продававшие одежду, игрушки и бытовую химию. Позже, такая же участь ждала продуктовые и овощные контейнеры.

Предприниматели жалуются, что таки строгие меры ударят по карману малого бизнеса. «У меня три точки на рынке. Остались горы масла, майонеза других портящихся продуктов. Теперь думаю, как мне это вернуть поставщикам: кто-то принимает назад, а другие – нет. Мы ходили в городской совет, но нам ответили, что есть соответствующее постановление Кабмина. Но в некоторых городах продуктовые рынки работают. То, что отменили налоги на время карантина, нас не спасет, мы не работаем – соответственно прибыли нет, еще и товар пропадет. А делать онлайн-доставку продуктов в маленьком городе, как предлагают местные власти, тяжело. Людям легче купить в супермаркете или небольшом магазине, чем заказывать в интернете. Можно нас было и предупредить заранее, чтобы мы успели распродать имеющийся товар. Мы до самого дня закрытия заказывали новый у поставщиков», – рассказала предприниматель Лариса.

Городской рынок

Городской рынок

Все же некоторые предприниматели размещают объявления в социальных сетях о продаже мяса, муки, овощей, семян, чая, кофе, искусственных цветов с доставкой. На дверях закрытых торговых точек часто можно встретить номер телефона, по которому примут заказ.

ТРЦ «Бамбук» закрыт…

«Мой магазин не попадает под закрытие, торгую мобильными телефонами, аксессуарами к ним и "пополняшками". Но количество покупателей сократилось. Люди не очень спешат покупать "мобилки", наушники, футляры для гаджетов. Берут в основном "пополняшки", "зарядки" и батарейки – то есть самое необходимо для нормальной работы гаджетов. Выручка от продажи во время карантина снизилась в несколько раз. Если так пойдет и дальше, то мне нечем будет оплачивать коммуналку, и не на что будет купить продукты для семьи», – рассказала продавец Марина.

«Мобильные» магазины открыты

В Курахово с 17 марта не работают кафе, рестораны, ТЦ «Октябрский», ТРЦ «Бамбук», спорткомплекс «Олимпийский», кофейни, бары, салоны красоты и торговые точки, специализирующиеся на продаже алкоголя и промышленных товаров. За тем, как предприниматели соблюдают карантин, следят полицейские патрули.

Городской совет предупредил предпринимателей об административной ответственности за нарушения карантина и штрафы, которые придется заплатить. По словам начальника Марьинского отделения полиции Николая Матвиенко, в Курахово на данный момент составлено 2 протокола о нарушении карантинных мер в отношении предпринимателей, которые продолжили торговлю, несмотря на запрет. Один из предпринимателей, торговавший спиртными напитками, по решению суда уже заплатил штраф – 34 000 грн.

Кроме того, в работающих магазинах, аптеках полицейские совместно с сотрудниками районного управления Госпродпотребслужбы проверяют соблюдение карантинных мероприятий. «Есть ли у продавца маска, если она одноразовая – есть ли запас масок. Менять ее нужно каждые 2 часа, соответственно, у сотрудника должно быть в запасе, как минимум, 3 – 4 маски. Должны быть антисептики для личного пользования, а также дезинфицирующие средства, которыми каждые 2 часа необходимо обрабатывать прилавки, двери, витрины в помещении. К тому же продавцы должны следить, чтобы в помещении не находилось посетителей больше положенного, из расчета 1 человек на 10 кв. м.», – рассказал Виталий Малыш, главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины районного управления Госпродпотребслужбы.

Проверки показали, что маски и перчатки есть у всех продавцов, а с дезинфицирующими средствами – сложнее. «Кто-то по-старинке протирает полы и витрины разведенной в воде белизной или протирает руки самодельным антисептиком из глицерина и спирта. Это неправильно, все дезинфицирующие средства, которые используют продавцы, должны быть сертифицированы», – подчеркнул Малыш.

Всех нарушителей карантина сначала предупреждают, а в случае не устранения замечаний – после повторной проверки сообщают о нарушениях в городской совет.

Продавцы не очень рады таким проверкам. Если маски и перчатки удалось запасти, то дезинфицирующие средства для поверхностей стоят от 400 до 800 грн, и в интернет-магазинах их еще нужно найти.

На дверях всех магазинов висит объявление о количестве людей, которые могут находиться в помещении, и просьба соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кстати, эта норма очень быстро прижилась. Люди не толпятся в очередях и стараться держать дистанцию.

В супермаркет «Наш край» пускают по 30 человек

Быстро приспособились к новым правилам супермаркеты и отделения «Новой почты». Именно там появились первые красные ограничительные линии на полу, определяющие дистанцию между посетителями.

Отделение «Новой почты» по ул. Победы

В первую неделю карантина местные жители не понимали целесообразности вынужденных каникул и строгих мер. Теперь на улице, в магазинах и аптеках людей в масках стало больше. Хотя улицы опустели по сравнению с докарантинным периодом, однако родители с детьми, как и прежде, гуляют на площадках, молодежь пьет кофе на центральной площади.

На площади Мира

Еще одна существенная примета карантина стала пустая автостанция. Раньше из города можно было уехать не только в Мариуполь, Бахмут и Северодонецк, но и в Одессу, Киев, Полтаву, а также особым спросом пользовались рейсы до КПВВ на линии разграничения. Сейчас на дверях висит объявление о карантине и телефоны такси.

Здание автостанции

В интернете можно найти предложения о поездке в ближайшие города и областные центры на микроавтобусах, рассчитанных на 8 пассажирских мест. На прошлой неделе, до введения ограничения на въезд и выезд в Донецкую область, поездка в украинскую столицу из Курахово стоила 1200 – 1300 грн. Добраться в районный центр Марьинку, которая находится за 18 км от города, сейчас стоит 180 – 250 грн. Именно такую сумму просят местные службы такси. При этом диспетчер уточняет, что таксист будет в маске. Попутками доехать дешевле – 50 – 70 грн в одну сторону. До введения карантина билет до Марьинки стоил 20 грн.

Уже две недели в городе можно наблюдать очень непривычную и даже немного странную картину, как люди в респираторах и дождевиках поливают дороги и тротуары из шланга. Коммунальщики во время карантина уже несколько раз обработали лестницы, перила, двери подъездов многоэтажных домов, мусорные контейнеры, спортивные площадки, остановки раствором гипохлорида натрия. Дороги и тротуары моют дезинфицирующим раствором каждый день.

Дезинфекция улиц

При закрытых предприятиях находящиеся в вынужденном отпуске кураховчане зарабатывают, кто как может: если есть своя машина – идут в службу такси, или предлагают помощь в обработке огородов. На столбах можно найти объявление об оказании подобных услуг.

Так зарабатывают кураховчане

Ищут альтернативные виды заработка и местные предприниматели. Свадебный салон «Амур» из-за карантина был вынужден закрыться, однако, его сотрудники освоили новый вид деятельности – шьют на заказ маски из х/б ткани с ватной подкладкой. Стоит одна маска – 20 грн. Маски пользуются спросом, ведь еще две неделе назад в местных аптеках было невозможно найти средства защиты и дезинфицирующие средства для рук. По словам провизоров, маски (20 грн) и антисептики (50 грн за 50 мл) завозились, но они раскупались за полдня. Сейчас цена на одноразовые маски снизилась, их можно купить за 17 грн, но есть они не во всех аптеках.

Люди бояться заболеть, но еще больше боятся того, что вынужденные каникулы не закончатся 24 апреля. Запасов на дольше не хватит. К тому же, цены в городе на некоторые продукты за 2 недели карантина выросли в несколько раз. Так, гречку в местных магазинах можно найти за 35 – 50 грн, цены на лимоны в некоторых торговых точках перевалила за 140 грн, а на имбирь – за 400 грн.

А тем временем украинские власти сообщили, что карантин, скорее всего, продлят до 15 мая. И это еще не предел…