Коронавирус: Путин продлил карантин в России до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин объявил, что нерабочие дни с сохранением заработной платы будут продлены до 30 апреля. Соответствующее заявление Путин сделал во время телеобращения, пишет «Медуза».

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, заявил Путин, период нерабочих дней может быть «пересмотрен в сторону сокращения».

В разных регионах России, сказал президент РФ, разная ситуация с выявленными случаями коронавируса. Власти регионов, по словам Путина, могут сами выбирать, какие именно ограничительные меры будут приняты в рамках объявленного периода нерабочих дней.

Для наделения глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с коронавирусом издан президентский указ.

Издание напомнило, что Владимир Путин первый раз выступил с телеобращением в связи с коронавирусом 25 марта. Тогда он объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.

На сегодня, 2 апреля, в России зафиксировано 3 548 зараженных коронавирусом.