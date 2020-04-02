Карантин: В Покровске надели медицинские маски на скульптуры (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) с целью привлечения внимания жителей города к важности выполнения карантинных мероприятий проведена акция, в рамках которой на скульптурные композиции города надели медицинские маски. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила в Facebook пресс-служба Покровского горсовета.

Отмечается, что памятники стали информационными объектами, символически демонстрируя консолидацию общества в борьбе с коронавирусом с месседжем «Искусство поддерживает карантин».

Ранее сообщалось, что председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что новые случаи заболевания коронавирусом говорят о том, что выполнять требования самоизоляции и ограничения перемещений жизненно необходимо, особенно пожилым людям из группы риска.