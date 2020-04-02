На Луганщине медики слабо знакомы с алгоритмом действий с больным COVID-19, – мониторы

В Луганской области медицинский персонал имеет низкую информированность по алгоритму лечения людей с симптомами коронавируса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 апреля, в ходе презентации результатов мониторингового отчета «Стабильно тяжелое состояние подготовки медицинских учреждений Луганской области к эпидемии COVID-19» рассказал участник мониторинговой группы благотворительного фонда «Восток SOS» Даниил Попков.

«Пообщавшись с медиками и представителями местной администрации, мы увидели, что они дают разную информацию. Так, например, администрация Станично-Луганского райсовета распространяет информацию, что больные из района будут направляться и госпитализироваться в Петропавловскую сельскую больницу или Станично-Луганскую районную больницу. Но эту информацию не подтверждают работники этих медицинских учреждений. Они говорят, что их больницы не приспособлены, чтобы принимать таких пациентов и дают информацию о том, что такие пациенты будут госпитализироваться в Рубежанскую центральную городскую больницу», – рассказал монитор.

Также участники мониторинговой миссии отметили, что работники скорой помощи в Попаснянском и Новоайдарском районах не проинформированы, куда они будут доставлять пациентов с подозрением на коронавирус. При этом большинство из них называют Рубежанскую городскую больницу.

«В связи с этим мы рекомендуем областной госадминистрации разработать четкий детализированный план действий, куда будут доставлять пациентов и как будут действовать представители всех департаментов области для того, чтобы координировать свои усилия», – сказал Даниил Попков.

Также мониторы порекомендовали Министерству охраны здоровья заняться мониторингом и переводом научных статей, которые касаются диагностики и лечения коронавируса и своевременно доводить эту информацию до врачей в Луганской области.

Ранее сообщалось, что в прифронтовых больницах Луганской области состояние материально-технического обеспечения и готовности к возможной эпидемии COVID-19 является критическим.