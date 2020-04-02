Длительное время скрывался в России: На Донетчине задержали очередного экс-члена НВФ

Сегодня, 2 апреля, в Донецкой области пограничники задержали очередного представителя незаконных вооруженных формирований (НВФ) – жителя Дружковки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Мужчина в 2014 году принимал активное участие в преступлениях НВФ «ДНР» на территории Донецкой области. «После освобождения Дружковки подразделениями ВСУ, указанный гражданин покинул ряды НВФ и длительное время скрывался от украинского правосудия на территории РФ», – говорится в сообщении.

Так, в рамках уголовного производства, совместная группа в составе офицеров оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПСУ и представителей Национальной полиции в Донецкой области, выявила указанного бывшего члена НВФ на подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 260 УК «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Дальнейшие следственные мероприятия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в Луганской области правоохранители обнаружили бывшего бойца НВФ «Призрак» и сделанный им схрон с оружием и боеприпасами. Им оказался 43-летний житель Константиновки (Донецкая обл.).