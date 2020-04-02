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На Днепропетровщине более 11 тыс. семей переселенцев получили денежную помощь

02.04.20 20:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Днепропетровщине в марте этого года более 11 тыс. семей переселенцев из Донбасса получили денежную помощь. Общая сумма выплат составила почти 18 млн грн. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

По информации обладминистрации, сейчас на Днепропетровщине более 73 тыс. переселенцев. В марте каждая семья получила от 1 до 3 тыс. грн.

«В период карантина работники соцзащиты делают все для своевременного предоставления адресной помощи переселенцам. На помощь для них в марте 2020 года Днепропетровщина получила из госбюджета почти 18 млн грн. Такие выплаты – ежемесячные. Назначаются семьям для покрытия расходов на проживание. В частности, оплату жилищно-коммунальных услуг», – отметили в департаменте социальной защиты населения ДнепрОГА.

Отмечается, что переселенцы, которые нуждаются в материальной помощи, могут обратиться в районное управление социальной защиты населения по месту фактического проживания. Предварительно нужно записаться по телефону. Посетители должны быть в масках.

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