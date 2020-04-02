В Украине пенсии и соцвыплаты на время карантина будут переназначать автоматически

На период карантина в Украине пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Минестерства социальной политики Украины.

«Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" урегулирован вопрос продления выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых на это время приходится перекомиссия МСЭК (медико-социальная эксперая комиссия, – ред.) и ВКК (врачебно-консультационная комиссия, – ред.) об установлении инвалидности и переназначении (продлении) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов», – сказано в сообщении.

Как отметили в Минсоцполитики, после окончания срока действия карантина или ограничительных мер, орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда проведет перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи, или пенсии на основании поданного получателем заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов.