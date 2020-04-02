Как пенсионеры Донецкой области соблюдают карантинный режим (Видео)

В Краматорске чуть ли не все пенсионеры обсуждают новость о том, что пожилым людям могут запретить выходить на улицу. Вчера, 1 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов предложил запретить выходить пожилым людям во время карантина на улицу. По мнению чиновника, такая изоляция поможет не заразиться тем, кому больше 60 лет.

Некоторые краматорчане расстроены настолько, что и слов нет.

Жительница Надежда Нестеренко пытается карантин соблюдать. Однако, говорит, что полностью закрыться в доме не сможет. «Я все слышала, ну, а что, это видите, мне надо продукты купить и мобильный, чтобы хотя бы сыну в Киев позвонить», – сказала она.

А краматорчанин Александр Ульянов планирует самоизолироваться за городом. «Мы на следующей неделе уезжаем на полгода на дачу. А куда мы денемся с дачи? А те, кто живет в Краматорске, в городе, куда они денутся из дому?», – говорит мужчина.

По словам краматорчанки Людмилы Климовой, она ни за что не согласится оставаться дома. «У меня виноградники! Мне надо там работать. Чем торчать в той хате! Пока здоровье позволяет, надо ходить», – считает она.

Глава области Павел Кириленко утверждает, что о пожилых людях в период карантина должны заботиться их дети и внуки. А одиноким пенсионерам продукты будут доставлять социальные службы. «Они будут обеспечены продуктовыми наборами. На это предусмотрено в бюджете 13 млн грн. У меня есть полный подсчет, сколько какой категории людей подпадает. Это люди, которые вообще не могут двигаться, или те, которые являются малообеспеченными», – сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, в правительстве подготовили ряд нововведений. В частности, могут запретить ходить без маски или респиратора на улице, посещать спортивные и детские площадки. Более того, хотят наказывать, если увидят большое скопление людей, или ребенка, которому еще не исполнилось 16 лет, без сопровождения родителей. Когда изменения вступят в силу – вопрос открытый. Не знают пока и как будут контролировать возможные усиления карантина.

Источник: ТК «Донбасс»