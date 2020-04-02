МОЗ ввело единый госпротокол лечения больных COVID-19

Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19, основанный на опыте борьбы с этим недугом в других странах. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает сегодня, 2 апреля, пресс-служба Кабмина.

«Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран», – заявил Максим Степанов.

Протокол предназначен для всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Его цель – установить четкий алгоритм назначения и применения лекарственных средств для лечения групп пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью (COVID-19) при среднетяжелом, тяжелом и критическом ее течении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области медицинский персонал имеет низкую информированность по алгоритму лечения людей с симптомами коронавируса.