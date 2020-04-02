45 пеленгасов: На Донетчине пограничники обнаружили браконьерский улов в море

Возле населенного пункта Ялта (Мангушский р-н, Донецкая обл.) пограничники вернули браконьерский улов в море. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Так, во время несения службы военнослужащими Донецкого пограничного отряда в акватории Азовского моря были обнаружены запрещенные орудия лова. «Владельца 11 сетей длиной около
Как уточняется, сумма предотвращенного пограничниками ущерба государству составила более 30 тыс. грн.
Запрещенные орудия лова изъяты и в дальнейшем будут переданы в органы Государственной фискальной службы (ГФС).
Напомним, что в Донецкой области военные Донецкого пограничного отряда во время патрулирования акватории Азовского моря в течение марта обнаружили и изъяли