45 пеленгасов: На Донетчине пограничники обнаружили браконьерский улов в море

Возле населенного пункта Ялта (Мангушский р-н, Донецкая обл.) пограничники вернули браконьерский улов в море. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, во время несения службы военнослужащими Донецкого пограничного отряда в акватории Азовского моря были обнаружены запрещенные орудия лова. «Владельца 11 сетей длиной около 660 метров рядом не было. В сетях же находилось 45 живых пеленгасов, которых пограничники выпустили в естественную среду», – говорится в сообщении.

Как уточняется, сумма предотвращенного пограничниками ущерба государству составила более 30 тыс. грн.

Запрещенные орудия лова изъяты и в дальнейшем будут переданы в органы Государственной фискальной службы (ГФС).