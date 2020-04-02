На время карантина: ДТЭК перевел ТЭС на изолированный режим работы (Видео)

Почти две недели на работе. Сотрудники теплоэлектростанций компании ДТЭК сейчас на предприятии не только работают, но и спят, питаются и отдыхают. Работы – очень много, ведь на станциях оставили только необходимый минимум персонала.

В частности, на Луганской ТЭС (г. Счастье) в перерывах между работой не смотрят телевизор. Чтобы не набрать лишние килограммы от вкусных и больших порций, решили организовать турнир по бильярду.

В соревнованиях приняли участие 10 работников из разных цехов. Один из организаторов турнира и одновременно сотрудник станции Дмитрий Савостьянов рассказывает, что пришлось тщательно готовиться. «Пришлось убрать помещение, пропылесосили стол, восстановили набойки на прутьях и получили довольно достойные инструменты для проведения своего досуга», – сказал Савостьянов.

И как в любом соревновании здесь определяли победителей. Первое место занял сам Дмитрий. Второе место – у Артема Францева, а третье – у Александра Бачика.

Сотрудники ТЭС такие мини-турниры хотят проводить и в дальнейшем. Кроме того, на работе устраивают соревнования по футболу и настольному теннису.

Работники Криворожской ТЭС (Днепропетровская обл.) также в изоляции. Однако не скучают – обустроили спортзал.

Вадим Монич не задумался, когда нужно было переехать «жить» на работу. Потому что понимает, что ответственность большая. «Для поддержания работоспособности объекта и для того, чтобы давать свет и тепло в наши дома, где ждут нас наши родные и близкие, друзья», – пояснил он.

Они работают ради вас, поэтому оставайся дома ради них.

Источник: ТК «Донбасс»