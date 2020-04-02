В ВСУ зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 17:00 сегодня, 2 апреля, зафиксирован еще один случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ.

«У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта, по отдельному решению, были взяты образцы для исследования на вероятность заболевания COVID-19», – сообщают военные медики.

По результатам теста у военного было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как отмечается, сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Уточняется, что двое военных, которые контактировали с ним при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что сегодня, 2 апреля, по состоянию на 07:00 в ВСУ зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19.