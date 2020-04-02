Ограничения на въезд и выезд на Донбассе: Какие нововведения планируются на блокпостах (Видео)

Сегодня, 2 апреля, на Донбассе продолжает действовать режим «Красный» – ограничения на въезд и выезд. Из других областей большинство машин не пускают. А вот товары первой необходимости привозят без перебоев.

Блокпост на выезде из поселка Мангуш – граница Донецкой области. В нескольких километрах уже Запорожская область. Здесь на полную заработали новые правила пересечения зоны операции Объединенных сил (ООС). И попасть, например, в Мариуполь – можно. Одна из весомых причин – место работы. «Из Камышеватого, в Мариуполе работаю в пожарной части. Нормально, все по документам, как положено», – сказал водитель Дмитрий.

Водитель Сергей направлялся в Бердянск (Запорожская обл.). Его тоже пропустили, потому что было основание – мужчина вез на предприятие материалы.

На прописку водителей в таком случае не смотрят. Даже если они едут с иного региона. Правда, правоохранители проводят всем температурный скрининг. Если же температура 37 градусов – составляют акт и данные передают в полицию. Однако человек все равно может ехать дальше. «Может передвигаться, если температура 37,2, 37,9. Свыше 38, то вызывается скорая, и дальше скорая решает, что делать», – пояснил инспектор батальона № 2 полка полиции особого назначения в Донецкой области Руслан Перчун.

На этот блокпост «скорую» пока еще не вызывали. Зато от начала карантина из других областей на Донетчину пытались проехать более 2,5 тыс. человек. И их не пустили.

К тому же вскоре здесь заработает дезинфекционная техника. «На всех основных военных коридорах, ведущих из других областей, устанавливается военная техника, с помощью которой проводится дезинфекция все транспортных средств, которые въезжают в Донецкую область. Как легковых автомобилей, так и грузовых транспортных средств», – сообщил начальник отдела контроля за деятельностью блокпостов и исполнения подразделениями полиции заданий в зоне ООС Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Василий Шурда.

Если же водители будут отказываться от санобработки автомобилей, то такие машины не будут пропускать.

Как сообщалось ранее, въезд в район проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта.

Источник: ТК «Донбасс»