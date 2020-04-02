На Львовщине во двор частного дома упал снаряд

На Львовщине Военная служба правопорядка выясняет обстоятельства падения снаряда во двор жилого дома в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По оперативной информации Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворовского района Львовской области упал снаряд», – сказано в сообщении.

Как уточняется, боеприпас не разорвался. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ, Национальной полиции и службы спасения. Все обстоятельства случившегося выясняются.