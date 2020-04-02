На Донетчине сообщили о подозрении «министру транспорта ДНР»

В Донецкой области заочно сообщили о подозрении «министру транспорта ДНР». Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области 55-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, по факту участия в террористической организации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого «министра транспорта ДНР».

По информации прокуратуры, в его обязанности входит обеспечение транспортом незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и бронирования военнообязанных, которые входят в состав псевдоминистерства и его структурных подразделений.

Сейчас продолжается досудебное расследование.