Четвероногий пограничник: На КПВВ Луганщины служит пес по кличке «Фокс»

На Луганщине пограничный пес по кличке «Фокс» вместе со своим хозяином прапорщиком Ярославом Дудус уже 4 месяца выполняют задачи в Луганском пограничном отряде из состава Объединенных сил. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице Facebook.

В Луганскую область «Фокс» приехал с западной границы, где проходил службу в подразделениях, осуществляющих пограничный контроль в пунктах пропуска «Тиса», «Шегини». «Служебный пес может похвастаться и громкими задержаниями, которые помог провести пограничникам, благодаря отличным навыкам и острому, как у лисы, обонянию», – говорится в сообщении.

Так, «четвероногий пограничник» блокировал перевозку через государственную границу 7,72 кг марихуаны и 36,6 г героина.

Кроме того, помог выявить более 30 попыток перевозки наркотиков, их аналогов и прекурсоров, которые пытались доставить злоумышленники как на территорию Украины, так и в страны Европейского Союза.

В марте на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» у жительницы Луганска «Фокс» нашел 160 таблеток «Фенибут» с содержанием вещества психотропного действия. Женщина пыталась перевезти лекарственные препараты на неподконтрольную украинским властям территорию без разрешительных документов.

«Это результат ежедневной кропотливой работы как инспектора-кинолога, так и четвероногого питомца. Тренировки должны быть ежедневными и разнообразными. Даже во время карантина, мы продолжаем тренироваться, осваивать инновации и совершенствовать уже приобретенные навыки. А еще, "Фокс" это верный друг и хорошая поддержка, ведь служба в районе операции Объединенных сил чрезвычайно специфическая, напряженная и морально тяжелая», – рассказал Ярослав.