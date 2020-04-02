Вымогали взятки: На Донетчине будут судить двух сотрудниц управления защиты прав потребителей

В Донецкой области двое чиновниц управления защиты прав потребителей пойдут под суд за вымогательство и получение взяток от частных предпринимателей. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Красноармейской местной прокуратурой направлены в суд два обвинительных акта по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) УК Украины относительно должностных лиц управления защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в августе 2019 года и. о. начальника управления вступила в сговор с главным специалистом одного из отделов для получения взяток от физических лиц-предпринимателей за препятствование их законной деятельности.

В частности, женщины позвонили 4 предпринимателям и сообщили о жалобах, которые, якобы, поступили на них от покупателей. При личной встрече чиновницы требовали от «нарушителей» деньги за непривлечение к ответственности. В целом, на протяжении 6 дней, женщины получили 13 тыс. 500 грн взяток.

Согласно санкции статьи, правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.