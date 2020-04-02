Коронавирус: Какие средства защиты есть в инфекционной больнице Мирнограда

Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко рассказал, какими средствами защиты в борьбе с коронавирусом обеспечена Мирноградская инфекционная больница. Об этом он сказал на брифинге 31 марта, передают «Донецкие новости».

«Больница обеспечена порядка 70 тыс. масок одноразового использования с бактерицидным фильтром. Есть респираторы, которые им предоставили шахты. Это многоразовые респираторы со сменными фильтрами. На некоторое время этих фильтров будет достаточно. Если мы сможем найти, где они есть в продаже, мы сделаем закупку и фильтры будут. Но, к сожалению, это глобальная проблема – закупки респираторной защиты, в частности, респираторов и медицинских масок. В больнице маски есть для того, чтобы каждые два часа их менять. Защитные костюмы на некоторое время тоже есть, дезинфицирующие средства есть», – сказал Педенко.

По его словам, на сегодня самая большая проблема заключается в дезинфицирующих средствах. При этом он надеется, что завод в Краматорске, который имеет сертификат на выпуск дезинфицирующих средств, сможет помочь в решении этого вопроса.

Напомним, что Мирноградская инфекционная больница определена в Донецкой области как карантинное заведение для больных с COVID-19. Также людей с коронавирусом на севере области принимает Константиновская инфекционная больница, на юге – Мариупольская городская больница № 4 и больница скорой помощи.