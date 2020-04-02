Зачисление первоклашек: Стало известно, когда и как можно подать документы

Из-за карантина школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок их приема в зависимости от карантина. Соответствующее разъяснение обнародовано сегодня, 2 апреля, на сайте МОН.

«Закон, принятый для предотвращения эпидемии COVID-19, позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина – это касается и учебных заведений. То есть прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе – онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы», – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования.

В частности, учредитель может разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи. Входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственных и коммунальных учебных заведениях для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в учреждения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. При этом срок приема заявлений не может быть менее месяца.«Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако из-за эпидемиологической ситуации мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта», – отметила Любомира Мандзий.

Информацию о сроках приема документов и способы их представления должны быть обнародованы в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Учебные заведения или их учредители должны опубликовать ее на собственных сайтах.