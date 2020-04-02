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На «границе» неподконтрольного Донбасса и РФ скопились огромные очереди фур (Фото)

02.04.20 23:59

В сети показали очередь на границе между временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области и Россией.

«Граница ЛНР и РФ. Либо у них одновременно закончилась соляра, либо я не знаю... Но самое интересное, – что наши машины на ЛНРовских номерах пускают. А эти стоят», – говорится в сообщении, в котором, как пишут комментаторы, речь идет об Успенке.

«Вот такая очередь на КПП, на таможне с Россией. Все подряд стоят, и с донецкими, и с украинскими номерами фуры. Людей пешком пускают… Фуры тоже частями собирают и пускают, легковушки их обгоняют. А этим ребятам по ходу, стоять и стоять еще. Белорусы тоже есть тут. Такая вот очередь немаленькая», рассказал автор видео.

Пользователи активно комментируют ситуацию с очередью:

  • Иван: «Лимоны и имбирь везут»;
  • Александр: «Обратил внимание на автовоз. Это что за машины везет? Б/У? Салонов с новыми же нет в ДНР»;
  • Алексей: «В Донецке есть, и не один»;
  • Андрей: «Главное, не допустить дефицита продуктов...»;
  • Анна: «Лимоны 350 р (125 грн. по местному курсу на сегодня, 2 апреля, ред.) вчера были, чеснок 400 (143 грн)!».

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