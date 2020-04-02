На «границе» неподконтрольного Донбасса и РФ скопились огромные очереди фур (Фото)

В сети показали очередь на границе между временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области и Россией.

«Граница ЛНР и РФ. Либо у них одновременно закончилась соляра, либо я не знаю... Но самое интересное, – что наши машины на ЛНРовских номерах пускают. А эти стоят», – говорится в сообщении, в котором, как пишут комментаторы, речь идет об Успенке.

«Вот такая очередь на КПП, на таможне с Россией. Все подряд стоят, и с донецкими, и с украинскими номерами фуры. Людей пешком пускают… Фуры тоже частями собирают и пускают, легковушки их обгоняют. А этим ребятам по ходу, стоять и стоять еще. Белорусы тоже есть тут. Такая вот очередь немаленькая», – рассказал автор видео.

Пользователи активно комментируют ситуацию с очередью: