RU
Все новости

В Украине уже 897 случаев болезни COVID-19

02.04.20 22:33
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Украине зафиксировано уже 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на сегодня, 2 апреля, 22.00. Об этом сообщает telegram-канал Минздрава по коронавирусу Коронавірус_інфо.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», – отмечается в сообщении.

Всего зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19 (2 – в течение дня). Выздоровели 19 человек (6 в течение дня) – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Напомним, что в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 на сегодня, 1 апреля, 22.00.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк