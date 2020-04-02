В Украине уже 897 случаев болезни COVID-19

В Украине зафиксировано уже 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на сегодня, 2 апреля, 22.00. Об этом сообщает telegram-канал Минздрава по коронавирусу Коронавірус_інфо.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», – отмечается в сообщении.

Всего зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19 (2 – в течение дня). Выздоровели 19 человек (6 в течение дня) – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Напомним, что в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 на сегодня, 1 апреля, 22.00.