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Коронавирус: В Донецкой области подтвержден восьмой случай заболевания

02.04.20 22:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области лабораторно подтвержден восьмой случай COVID-19. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«На этот раз – в Мариуполе (кстати, это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе). 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. Состояние больной близкое к удовлетворительному», – отметил Кириленко.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на сегодня, 2 апреля, 22.00.

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