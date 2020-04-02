Как в Мариуполе готовят больницы для спасения больных коронавирусом (Видео)

В Мариуполе первичные и вторичные медицинские звенья города готовят к приему больных коронавирусом. На средства защиты в городе уже потратили 15 млн грн. Закупают оборудование и строят кислородопровод.

Так, врачи обеспечены на месяц вперед спецсредствами защиты: защитными костюмами на молнии, масками, респираторами, бахилами, перчатками. На одну смену у каждого медика по 6 костюмов. Также, оборудовали палаты в медучреждениях, подготовили 40 коек.

«Из этих 40-ка – 9 реанимационных обеспечены наркозно-дыхательной аппаратурой, кислородом, мониторами слежения, а также, все койки обеспечены кислородом. Это не простая пневмония, которая сама протекает. В тот момент, когда насыщаемость организма кислородом низкая, каждый пациент требует дополнительного кислорода», – пояснил директор больницы Скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский.

По словам заместителя городского головы Мариуполя Михаила Когута, уже смонтированы 270 м кислородопровода. «Это дает 47 кислородных розеток, из них, 9 будут консольными. Будут обеспечены ИВЛ. Комбинат им. Ильича полностью обеспечивает как кислородными баллонами, так и подвоза, а также, заправкой этих баллонов», – отметил Когут.

Оказывать помощь больным коронавирусом будут и в больнице № 9 Мариуполя. Уже готовы палаты для больных средней тяжести. Всего их 8, на 160 коек.

«Не все больные будут требовать кислород. Многие будут с осложнениями, кислород будут требовать по нашим расчетам от 5 до 7%. И так показывает мировая практика. Поэтому мы обеспечим их кислородными концентратами. Это прибор, который из воздуха делает кислород», – рассказал директор больницы № 9 Александр Железняк.

Оборудованы и палаты для тяжелобольных. Каждая кровать обеспечена аппаратом искусственной вентиляции легких. Есть мониторы для мониторинга состояния больного, кардиограф, пульсоксиметр.

По мнению городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, больницы Мариуполя готовы к любым вариантам развития ситуации.

«Мы обратились к градообразующим предприятиям города, комбинату им. Ильича и "Азовсталь", они откликнулись даже не колеблясь. Мы таким образом готовимся к следующему, третьему этапу, когда будет совсем сложная ситуация, но мы хотели бы, чтобы этого, конечно, не было. Но если случится, мы к этому готовимся», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что горожанам стоит сохранять спокойствие. Прежде всего, важно следить за самочувствием, соблюдать правила карантина и без необходимости на улицу не выходить.

Источник: ТК «Сигма»