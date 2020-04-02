Могут запустить больного: В Госпогранслужбе объяснили жесткость режима карантина на КПВВ

Через КПВВ на Донбассе украинские пограничники могут пропустить человека с гуманитарной целью. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью « РБК – Украина ».

«За вчерашние сутки на КПВВ, которые находятся в зоне проведения Операции объединенных сил, пришло всего два человека. Мы их приняли, это те, кто зарегистрирован на подконтрольной нам территории. Если есть у людей крайняя необходимость, то мы и в Крым выпускаем. Был человек, у которого родители при смерти, в этой ситуации нужно идти навстречу. Админграницу с Крымом за последние сутки пересекло 127 человек, с начала введения ограничений где-то 1000-1100 человек. Есть механизм, который предоставил мне такие полномочия – с гуманитарной целью пропустить того или иного гражданина», – сказал Дейнеко.

Он отметил, что не знает, сколько по времени продлится такой жесткий режим, но в ситуации распространения коронавирусной инфекции она оправданна. «Сколько это будет действовать? Не знаю. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей сложилась непростая ситуация. По линии специальных служб мы получаем данные, что там уже порядка 520 человек находится на обсервации и на карантине. У боевиков нет ничего святого. Может быть появится задача у спецслужб Российской Федерации направить нам больного. Он примет жаропонижающий препарат, пройдет КПВВ и сколько заразит у нас людей? Поэтому и приняты такие беспрецедентные меры», – объяснил глава Государственной пограничной службы.