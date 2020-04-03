Без денег, еды и жилья: Истории людей, застрявших на КПВВ «Станица Луганская»

На Донбассе в связи с чрезвычайной ситуации изменились правила пересечения линии разграничения между неподконтрольной украинским властям территорией (НПУТ) и подконтрольной правительству Украины территорией (ПУТ). Истории людей, которые не смогли пересечь линию разграничения и «застряли» на КПВВ «Станица Луганская» на несколько дней, оставшись без крыши над головой, без еды, а некоторые и без денег, рассказали мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), сообщает пресс-служба БФ.

Так, мониторы БФ 30 марта побывали на КПВВ «Станица Луганская» и пообщались с людьми, которые не смогли пересечь линию разграничения. На тот момент там находились около 40 человек, которые хотели проехать через КПВВ, подавали соответствующие запросы работникам Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), но не получали разрешения от штаба операции Объединенных Сил (ООС). У подавляющего большинства тех, кто оказался в этой ловушке карантина, были веские причины для проезда на неподконтрольную территорию, имелись необходимые документы и соответствующая регистрация. Но разрешений они не получили.

Люди приходили на КПВВ уже не первый день: кто-то на ночь находил приют у местных жителей, конечно, не бесплатно. Некоторые из-за отсутствия средств вынуждены были ночевать прямо на месте под навесом. Питание покупали в местном магазине. Воды не было, поэтому некоторые приносили ее с собой.

Одной из главных причин, почему не выдавались разрешения в тех случаях, когда граждане имели необходимые подтверждающие документы и право на пересечение, была ситуация с КПВВ на неподконтрольной территории.

«Там, как стало известно нашим коллегам, людей просто не пропускали. Так, по информации наших мониторов, 27 марта, лица с регистрацией на НПУТ, которые получили разрешение и пересекли КПВВ со стороны ПУТ, вынуждены были в конце дня вернуться. Со стороны так называемой "ЛНР" их не пустили – тех, кто рассчитывал на соблюдение своих прав и понимание ситуации, в которой они оказались. Поэтому решение одной стороны без согласованности действий с другой – мало чем могло помочь людям, количество которых на "Станице Луганской" с каждым днем ​​только увеличивалось», – говорится в сообщении.

У каждого человека из тех, кто стоял под навесом на КПВВ и ждал решения, были свои веские (а иногда и трагические) причины оказаться на НПУТ. Вот несколько историй, которые рассказали мониторы.

Семья с больным ребенком

Среди пытавшихся пересечь линию разграничения, оказались 34-летние Анна и Николай (здесь и далее – имена героев изменены). Ребенку Анны, Машеньке сейчас 10 лет, и она имеет заболевания глаз. Девочка нуждалась в операции в Киеве, поэтому с 11 по 14 марта семья находилась в столице. Затем задержались еще на 2 недели, ведь Машенькиным глазам был противопоказан дневной свет, и она должна была постоянно находиться в помещении.

27 марта семья приехала на КПВВ «Станица Луганская», но на НПУТ их не пропустили. «С тех пор люди живут в поселке в арендованном жилье, платят 200 грн в сутки, и деньги у них уже заканчиваются. Ситуация осложняется тем, что ребенку нужно покупать лекарства. Кроме того, в Луганске сейчас находятся еще двое детей Анны – 5 и 13 лет. Сейчас за ними ухаживают родственники. У семьи есть документы, подтверждающие факт лечения, а также свидетельства о рождении всех троих детей», – рассказали мониторы.

Поехали на лечение и не могут вернуться домой

Семья Дмитрия Петровича и Ольги Ростиславовны постоянно проживают на НПУТ, в Луганске. Женщина серьезно болеет, имеет проблемы с давлением и щитовидной железой, впрочем, инвалидность она не оформляла, так как в этом не было необходимости.

У супругов есть дочь, которая живет в Житомире. Поскольку в Луганске нет необходимого медицинского оборудования и специалистов, дочь оплатила матери прием у частного врача. Поэтому 14 марта родители уехали к дочери в Житомир.

После того, как Ольга прошла все необходимые больничные процедуры, семья отправилась домой, в Луганск, но их не пропустили на КПВВ из-за карантинных ограничений. На днях, на НПУТ умер дед Ольги. Похоронили его 29 марта. Впрочем, женщина, не смогла присутствовать на похоронах.

29 марта женщина потеряла сознание на КПВВ, ей вызвали «скорую», но от госпитализации она отказалась, потому что нет денег на лечение. В Станице Луганской супруги снимают кровати за 100 грн с человека. Люди не могут находиться в арендованном жилье днем.

Ехала к больному брату, и сама больная осталась на КПВВ

71-летняя Анна Сергеевна живет на НПУТ. 12 марта вынужденно приехала на подконтрольную украинскому правительству территорию: ее одинокий брат с ментальной инвалидностью был прооперирован, а 10 марта, сразу после медицинского вмешательства, у него случился инсульт. Все подтверждающие документы у нее с собой. Как только женщина нашла сиделку для брата, поехала домой частным транспортом. Приехав на КПВВ, узнала, что никого не пропускают.

Пожилая женщина находилась на КПВВ с 28 марта и не могла вернуться домой. Она не понимала, почему по дороге из Марковского района к КПВВ никто на блокпостах не предупредил ее, что пересечение линии разграничения ограничено. Ухаживая за братом, она не следила за новостями. Обращалась к пограничникам с документами брата, но получила отказ.

Женщина ночует в хостеле в Станице Луганской по цене 130 грн за ночь за кровать. Поскольку днем ​​там находиться не позволяют, Анна вынуждена сидеть на КПВВ. Сил у нее уже почти нет, организм истощен. Анна Сергеевна перенесла операцию по поводу онкологического заболевания, нуждается в полноценном питании. У нее с собой нет лекарств для поддержки работы сердечно-сосудистой системы, а также, средствах гигиены: масок, антисептиков, влажных салфеток, мыла и зубной пасты.

Ночевал под навесом на КПВВ

39-летний Григорий постоянно проживает на НПУТ, в Попаснянском районе. Но с января 2020 года работал в Киеве. Из-за карантина ему пришлось уволиться. Дома мужчину ждет 62-летняя мать с хроническими заболеваниями. За последние 2 месяца их дом пострадал и был поврежден из-за обстрелов.

28 марта мужчина приехал в Станицу Луганскую. Перед поездкой обращался на горячую линию общественных организаций, в колл-центр Операции Объединенных Сил, мониторил соцсети. Был уверен, что с регистрацией на НПУТ не будет иметь проблем с пересечением линии разграничения. В результате, мужчина ночевал на КПВВ под навесом, и ждал перевода денег от бывшего работодателя.

Пока находился в Житомирской области у жены случился инсульт

Анатолий Владимирович – 62-летний житель Лутугинского района (НПУТ), там же зарегистрирован. На подконтрольную правительству Украины территорию поехал 15 марта – посещал родственников в Житомирской области. Мужчине необходимо было обратиться по месту временной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для подачи заявления о начислении и получении выплат «регресс».

Когда Анатолия не было дома у жены на НПУТ случился инсульт. 28 марта мужчина приехал на КПВВ «Станица Луганская». Подтверждающие выписки о необходимом уходе у мужчины есть. Документы в штаб ООС не подавал, потому что получил разъяснения от Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) о невозможности попасть на НПУТ. Мужчина вынужден арендовать кровать на ночь за 130 грн. Питается 1 раз в день, экономит деньги, средств гигиены у него нет.

Выехала на подконтрольную территорию для обследования

Виктории 45 лет, у нее 3 группа инвалидности общего заболевания. Фактически, и согласно прописке, живет в Луганске.

13 марта женщина выехала на подконтрольную территорию, где проходила обследование по поводу онкологического заболевания. Для лечения ей необходимы препараты которые трудно найти, а приобрести их можно только на подконтрольной территории. В течение 5 суток, с 25 марта, она находилась на КПВВ «Станица Луганская». Документы о болезни предоставила на рассмотрение в штаб ООС. По словам женщины, получила разрешение на пересечение. Впрочем, от представителей ГПСУ поступило разъяснение о невозможности пересечения линии разграничения в связи с тем, что не пропускают на КПП неподконтрольной территории.

Жену пропустили, а его – нет

72-летний Андрей Валентинович проживает в Красном Луче (НПУТ). 15 марта въехал на ПУТ для покупки лекарств: у мужчины онкологическое заболевание в стадии обострения. Андрей Валентинович прописался у знакомых на подконтрольной территории Украины для получения пенсии.

16 марта вместе с женой пытался вернуться домой, но ее пропустили, в его – нет. Причина в том, что прописка в паспорте на ПУТ. Родственников на подконтрольной территории у него нет. Есть знакомые в Станице Луганской. Ночевал у них. Деньги заканчиваются, поскольку мужчина оплачивает аренду жилья и потратил средства на лекарства.

Как информируют мониторы благотворительного фонда, по состоянию на 2 апреля некоторым из людей предоставили разрешение на пересечение КПВВ. Некоторые уехали с КПВВ, надеясь решить ситуацию по-другому. «Но понятно, что эта проблема требует другого, системного, подхода и неотложного решения. Поскольку усиление ограничений пересечения КПВВ, как мы видим, приводит иногда к ужасным последствиям. А учитывая анонсированное усиление карантинных мероприятий, бесполезно надеяться на то, что ситуация изменится к лучшему сама по себе», – сказано в сообщении БФ «Право на защиту».

Напомним, что 1 апреля через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) украинские пограничники пропустили 41 человека. 27 граждан последовали на временно неподконтрольную территорию Украины, а 14 пересекли линию разграничения в сторону контролируемой территории.