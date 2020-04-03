В «ДНР» ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В «ДНР» люди возрастом старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 17 апреля. Такие меры введены для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом 2 апреля заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«В период до 17 апреля 2020 года режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане в возрасте старше 65 лет, кроме лиц, нахождение которых на рабочем месте является критически важным», – сообщил Пушилин.

При этом в «указ» «о введении режима повышенной готовности» были внесены изменения, согласно которым ограничения не распространяются на случаи обращений за экстренной медицинской помощью и при возникновении прямой угрозы жизни и здоровью граждан.

Режим самоизоляции также предполагает возможность покинуть дом для приобретения продовольствия и иных товаров в ближайшей точке продажи, выгула домашних животных на расстоянии менее 100 м от места проживания, а также для выноса бытовых отходов.

«Изоляционные меры могут не применяться к руководителям и работникам предприятий и учреждений, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения и другим гражданам, определенным решением межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что «с гражданами на самоизоляции будет установлено оперативное взаимодействие и им будет оказана адресная социальная помощь».

«Также поручено руководству администраций городов и районов республики обеспечить в период до 17 апреля приостановление действия права льготных категорий граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте», – сообщают в «ДНР».

Напомним, что в «ДНР» состояние 2-х человек, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, – удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» временно отменили льготы на проезд.