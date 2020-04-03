В «ДНР» мужчина торговал боевыми гранатами

В «ДНР» житель Тореза (после переименования – Чистяково) продавал боевые гранаты. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 51-летний местный житель встретился с приятелем неподалеку от своего дома и, убедившись, что у мужчины при себе имеется необходимая сумма денежных средств, вынес ему из дома гранату.

Мужчина был задержан сразу после «сделки», после чего «полицейские» провели обыск его жилья, где нашли 50 патронов калибром 7,62 мм. «Кроме того, правоохранители доказали причастность фигуранта к сбыту 2-х боевых гранат с запалами, который он осуществил несколькими днями ранее. Указанные опасные предметы были изъяты у покупателя в качестве вещественных доказательств и направлены на исследование», – утверждают в «ДНР».

«Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что боеприпасы достались ему на хранение от приятеля… В отношении фигуранта открыты уголовные дела», – добавляют в «республике».