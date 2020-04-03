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В «ДНР» сообщили, сколько человек получили российские паспорта

03.04.20 08:37
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В «ДНР» российские паспорта получили более 93-х тыс. человек. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на данные «миграционной службы ДНР».

«В связи с эпидситуацией динамики на снижение заявлений от граждан на оформление паспорта РФ нет, все на прежнем уровне. Наши специалисты ежедневно принимают около 1 тыс. заявлений», – уверяют в «миграционной службе».

Всего же, как утверждают в «ДНР», паспорта РФ получили 93 тыс. 855 человек.

Напомним, в «ЛНР» и «ДНР» проводится насильственная «паспортизация» жителей. Также сообщалось, что в «ЛНР» «паспорта» выдают работникам предприятий на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» прорабатывают «технические моменты», чтобы местные жители, получившие российские паспорта, проголосовали на референдуме по изменениям в конституцию РФ.

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