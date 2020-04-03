Магнолия и яркие клумбы: Мариуполь расцвел весенними красками (Фото)

В Мариуполе, улицы и парки которого немноголюдны из-за карантина, зацвели магнолии. Эти редкие деревья были высажены в Театральном сквере к 240-летию города в 2018 году.

Магнолия зацвела намного раньше, обычно она раскрывает свои бутоны в конце апреля. Из-за теплой погоды распустившиеся крупные молочно-белые цветы уже радуют горожан. Фото цветущих магнолий и весеннего Театрального сквера опубликовало сообщество «Мариуполь – туристический город» на своей странице в Facebook.

Кроме магнолий, весенний Мариуполь украсили яркие клумбы в парке «Веселка». Здесь в этом году высадили 200 тыс. цветущих растений. Из них 185 тыс. – луковичные. Сине-желтые поля мускари и нарциссов открыли цветочный сезон парка, а совсем скоро здесь распустятся тюльпаны, и «Веселка» превратится в настоящую разноцветную радугу.