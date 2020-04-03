В ОБСЕ рассказали о новых случаях препятствования работе Миссии со стороны НВФ

В четверг, 2 апреля, члены незаконных вооруженных формирований снова не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольные правительству районы в Донецкой области (трижды) и в подконтрольные правительству районы в Луганской области (один раз). Во всех случаях пересечение осуществлялось по официальным дорожным коридорам. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 2 апреля.

Так, около 10:25 на блокпосте НВФ южнее моста вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.) член незаконных вооруженных формирований не позволил пешему патрулю СММ в составе 2 сотрудников, которые направлялись из неподконтрольных правительству районов, пройти в подконтрольные правительству районы, заявив, что «изменений в распоряжениях не было и пункт пропуска закрыт для всех, включая СММ».

Примерно в 10:11 на блокпосте около неподконтрольного украинским властям Верхнешироковское (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.) 2 члена НВФ, один из которых был явно вооружен, запретили патрулю Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях, которые направлялись из подконтрольных правительству районов, проезд в неподконтрольные районы, объяснив это «приказами от высшего командования».

Около 10:54 на блокпосте у неподконтрольной Еленовки (Донецкая обл.) 6 членов НВФ, пятеро из которых были явно вооружены, запретили патрулю СММ в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях, которые направлялись из подконтрольных правительству районов, проезд в неподконтрольные районы, мотивируя это «приказами от высшего командования».

Примерно в 11:06 на блокпосте неподалеку от неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) 3 вооруженных члена НВФ запретили патрулю Миссии в составе 4 сотрудников на 2 автомобилях, которые направлялись из подконтрольных правительству районов, проезд в неподконтрольные районы, объяснив это «приказами от командиров».

«Эти регулярные недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток СММ пройти/проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – подчеркнули в СММ ОБСЕ.