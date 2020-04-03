«ДонМак» в Донецке: Житель Горловки поделился впечатлениями от посещения (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) побывал в неподконтрольном Донецке, где посетил ресторан быстрого питания «ДонМак». Своими впечатлениями горловчанин поделился в соцсети.

Валерий приехал в район ТРЦ «Золотое Кольцо».

Мужчина посетил расположенное возле ТРЦ заведение, где заказал для себя обед.

Чизбургер, картошка, кетчуп, напиток «Фанта» обошлись горловчанину в 230 руб. (100 грн по местному курсу на 03.04.2020). «Кто не ел это – вы не потеряли ничего», – поделился впечатлениями Валерий.

Горловчанин побывал в «Донмаке» 31 марта. На тот момент обслуживающий персонал работал без масок и перчаток.