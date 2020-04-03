С пробегом и «республиканскими» номерами: В Донецке показали цены на автомобили в салоне (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в одном из автосалонов города и рассказал о ценах на автомобили.

В салоне продают легковые авто с пробегом. В частности, можно приобрести:

Volkswagen Golf 2003 года выпуска с пробегом 161 тыс. км – за 4,4 тыс. долл.;

Kia Carens 2007 года выпуска с пробегом 171 тыс. км – 6 тыс. долл.;

Mazda СХ-5 2006 года выпуска с пробегом 103 тыс. км – 6,5 тыс. долл.;

Volkswagen Tiguan 2008 года выпуска с пробегом 194 тыс. км – 8,5 тыс. долл.;

Toyota RAV 4 Sport 2017 года выпуска с пробегом 44 тыс. км – 23,5 тыс. долл.;

Mitsubishi Outlander Sport 2018 года выпуска с пробегом 13 тыс. км – 15,9 тыс. долл.;

Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска с пробегом 47 тыс. км – 16,5 тыс. долл.;

Volkswagen Jetta Sport 2015 года выпуска с пробегом 28 тыс. км – 10,4 тыс. долл.;

Ford Focus 2015 года выпуска с пробегом 158 тыс. км – 8,2 тыс. долл.

Есть также и иные модели авто. У всех представленных покупателям автомобилей – «республиканские» номерные знаки.