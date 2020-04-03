Из областного бюджета Донетчины выделили 133 млн грн на борьбу с коронавирусом

На Донетчине из областного бюджета выделено 133 млн грн на финансирование мероприятий по противодействию распространения коронавируса. Если потребуются дополнительные средства – будет пересмотрен ряд программ. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге по ситуации с коронавирусом 2 апреля, передают «Донецкие новости».

«На данный момент 133 млн грн выделено облгосадминистрацией именно на закупку всего необходимого – оборудования, средств индивидуальной защиты, медикаментов и антисептиков. Эти средства из областного бюджета мы выделили непосредственно на департамент здравоохранения облгосадминистрации», – сказал Кириленко.

Глава ДонОГА отметил, что в зависимости от дальнейшего развития ситуации, если возникнет такая потребность, в области готовы пересмотреть бюджет, чтобы снять средства с отдельных программ и перенаправить их на борьбу с коронавирусом.

«В случае необходимости – будем смотреть, чтобы это были программы или наиболее долгосрочные, или чтобы снятие с них средств не было уязвимо для области», – добавил Кириленко.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Донецкой области были лабораторно подтверждены 8 случаев заболевания COVID-19.